Σαν σήμερα: 11 Ιουνίου 1931 - Ιδρύεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στην παιδεία, την κριτική σκέψη και την έρευνα

  • 1821 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).

  • 1931 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.

  • 1965 «ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

  • 2002 Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.

Πηγή: skai.gr

