1821 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).
1931 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1965 «ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
2002 Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
