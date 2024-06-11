1821 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).

1931 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.

1965 «ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

2002 Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.

