Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τέσσερα άτομα για απάτες σε βάρος επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους υπόσχονταν χρηματοδότηση από αναπτυξιακά προγράμματα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της συμμορίας είχε 65χρονος μηχανικός που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών και 4 μηνών, με το δικαστήριο να προσδιορίζει σε 2 εκατ. ευρώ την οικονομική βλάβη που επέφερε στα θύματά του (άνω των 20). Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν ελαφρυντικό αλλά αποφάσισαν η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους τρεις που καταδικάστηκαν, το δικαστήριο αποφάσισε να τους κηρύξει ένοχους για επί μέρους περιπτώσεις απατών, με τη ζημιά να προσδιορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, από 120.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Σε δύο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 3 ετών (με αναγνώριση ελαφρυντικού) που ανεστάλησαν υπό τον όρο της επίβλεψής τους από κοινωνικό λειτουργό, ενώ ο τελευταίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών (αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει του Εφετείου).

Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές αθώωσαν, λόγω αμφιβολιών, έναν ακόμη μηχανικό που κατηγορείτο για συμμετοχή στη συμμορία.

Η δράση της ξεκίνησε το 2013 και αποκαλύφθηκε μετά τις καταγγελίες των θυμάτων που ερευνήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. και οδήγησαν στη σύλληψη των δύο μηχανικών, πέρσι τον Ιούνιο.

Ο 65χρονος που καταδικάστηκε με τη μεγαλύτερη ποινή, ισχυρίστηκε - μεταξύ άλλων - ότι εισέπραξε νόμιμες αμοιβές για να «τρέξει» τις διαδικασίες που συνδέονταν με την ένταξη των πελατών του στα επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η εκταμίευση των ποσών καθυστέρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

