Υπό κράτηση παραμένει ο 24χρονος αλλοδαπός που καταζητείται από τις δικαστικές αρχές της Σουηδίας για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο και τέλεση διαφόρων εγκλημάτων. Πρόκειται για Σουηδό υπήκοο, με καταγωγή από το Καζακστάν, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ύστερα από συνεργασία με τις σουηδικές αρχές και την υποστήριξη της Europol.

Σύμφωνα με τα σουηδικά δικαστικά έγγραφα, ο 24χρονος διώκεται -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και οπλοφορία, πράξεις που τελέστηκαν σε περιοχή νότια της Στοκχόλμης και φαίνεται να συνδέονται με τον «πόλεμο» δύο αντίπαλων συμμοριών.

Πληροφορίες, δε, αναφέρουν ότι στη συμμορία, στην οποία φέρεται να συμμετέχει, ανήκει κι ένας 25χρονος, ελληνικής καταγωγής, Σουηδός. Η συγκεκριμένη συμμορία ευθύνεται, κατά τις αρχές της Σουηδίας, για τη δολοφονία ενός Σουηδού καλλιτέχνη της ραπ μουσικής.

Οι πράξεις για τις οποίες οι Σουηδοί ζητούν την έκδοσή του διαπράχθηκαν σε διάφορα διαστήματα, από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Ο 24χρονος εκζητούμενος κατηγορείται -σύμφωνα με έγγραφα Δικαστηρίου της Νότιας Στοκχόλμης- ότι υποκίνησε ή συνέδραμε σε απαγωγές, εκβιάσεις και άγρια βασανιστήρια.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί, το επόμενο διάστημα, το Συμβούλιο Εφετών για το σουηδικό αίτημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

