Το 25% του συνόλου του έργου έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες του βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος για την οριστική του παράδοση στις 16 Μαΐου του 2027.

Τη διαπίστωση αυτή έκανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με επικεφαλής τον υπουργό Χρίστο Δήμα, σε αυτοψία και συνάντηση εργασίας, το μεσημέρι, στο έργο της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας (fly over) στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Τούμπας.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχαν ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, η γενική γραμματέας Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα και εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας, των δύο εταιρειών που κατασκευάζουν το έργο.

«Αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί πάνω από το 25% του έργου και προχωράει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, κανονικά, όπως έχουμε ανακοινώσει στο χρονοδιάγραμμα για το 2027» τόνισε ο Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και συνέχισε:

«Το έργο εξελίσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε ένας σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πριν από περίπου έναν χρόνο, κατά πόσο θα επηρεάσει και την κυκλοφορία, ακόμα και το αν θα γίνει, αν θα ολοκληρωθεί το έργο, όλοι βλέπουμε τα συνεχόμενα εργοτάξια που υπάρχουν, βλέπουμε την πορεία εξέλιξης του έργου».

Ο κ. Δήμας ευχαρίστησε τις δύο κατασκευάστριες εταιρείες και το σύνολο των φορέων της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα την Τροχαία για τις παρεμβάσεις της για διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα και πρόσθεσε:

«Όλοι μας, όλοι μαζί, ενώνουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο έργο για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα έργο, το οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας και, επιστρέψτε μου να πω, ότι είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και αυτό δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης να λύσουμε οριστικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό φυσικά και με το μετρό. Άρα, οι αυτοψίες από την πλευρά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχιστούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο εντός χρονοδιαγράμματος, όπως έχει ανακοινωθεί».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υπεραμύνθηκε της επιλογής του έργου, όχι μόνο για το σχεδιασμό του, αλλά και για τη μεθοδολογία της κατασκευής του. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό το έργο βασίζεται στη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν επενδυθεί για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και βλέπετε, ότι τρέχει με ρυθμούς, οι οποίοι είναι πρωτοφανείς».

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι «αυτό είναι μια αδιάψευστη μαρτυρία ότι το έργο θα παραδοθεί στο χρόνο του, δηλαδή στις 16 Μαΐου του 2027» και ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση, αλλά ούτε και καμία ανοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για καθυστερήσεις του έργου».

«Το έργο θα είναι σωτήριο για Θεσσαλονίκη», είπε ο κ. Ταχιάος και αφού ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και τον νυν και τον προηγούμενο υπουργό, πρόσθεσε:

«Νομίζω, ότι είναι μία από τις καλύτερες μαρτυρίες καλής πρακτικής της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αυτό το έργο».

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος υπογράμμισε ότι είναι «ένα σύνθετο οδικό έργο της επικράτειας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σπουδαία τεχνικά χαρακτηριστικά», επισημαίνοντας πως «όπως βλέπουμε, έχουν υλοποιηθεί ο βασικός σχεδιασμός του, οι δυσκολότερες εργασίες».

Ο κ. Αναγνώπουλος υπογράμμισε ότι το έργο θα έχει σημαντική συμβολή στην κυκλοφορία, ότι υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς υπουργείου να επιλύσει όποια ενδεχόμενη μεταβολή, ή πιθανό εμπόδιο, προκύψει στην κατασκευή και ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται κανονικά.

Για το έργο μίλησαν και συμφώνησαν με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, των δύο εταιρειών, που κατασκευάζει το έργο. «Σε όλο το μήκος του έργου υπάρχουν εργοτάξια, δουλεύουμε βάσει χρονοδιαγράμματος και προσπαθούμε τα καλύτερα, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και την κυκλοφορία», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης και συνέχισε: «Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος και πιστεύουμε ότι εντός του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή συμπλήρωσε: «Η κοινοπραξία πλέον το ελέγχει το έργο, το γνωρίζει, το κατέχει και έχει πολύ καθαρή εικόνα. Από δω και πέρα είναι γνωστά όλα τα θέματα που έχουμε μπροστά μας και αυτό μας κάνει αισιόδοξους μαζί με την προσπάθειά μας και μαζί με την προσπάθεια του υπουργείου να τελειώσουμε, όταν πρέπει να τελειώσουμε, και να το παραδώσουμε εγκαίρως στους Θεσσαλονικείς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

