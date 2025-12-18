Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Υπέκυψε στα τραύματά της η 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα στην οδό Ακαδήμου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
H 57χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με το thestival.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.