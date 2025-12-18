Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Υπέκυψε στα τραύματά της η 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα στην οδό Ακαδήμου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

H 57χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με το thestival.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.