Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:35, δύση ήλιου στις 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και του Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 28 ημερών
 

