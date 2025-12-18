Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και του Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
- Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 28 ημερών
