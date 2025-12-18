Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και του Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 28 ημερών



