Σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας, όταν φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η μηχανή σχεδόν διαλυθεί. Σύμφωνα πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενός από τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Λόγω του συμβάντος στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές από τα αυτοκίνητα με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία.

Πηγή: skai.gr

