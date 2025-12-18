Συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη, οι απολογίες των συλληφθέντων στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην Ευέλπιδων σήμερα θα βρεθούν ο 47χρονος γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης καθώς ο λογιστής.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τετάρτης, ελεύθερες μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν, η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή. Στην πρώτη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 200.000 ευρώ, και στη δεύτερη ύψους 100.000 ευρώ.

Και οι δύο θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό της εγγύησης μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Επίσης, και στις δύο επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

