Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Μοναστηρίου μπροστά από τον ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, o οδηγός αστικού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα παρασύροντας οχήματα. Το αστικό λεωφορείο ερχόταν από Βαρδάρη. Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου παρασύροντας τουλάχιστον δυο οχήματα και την ηλεκτροκίνητη μοτοσικλέτα, τραυματίζοντας θανάσιμα την γυναίκα που την οδηγούσε. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας ήταν ακαριαίος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις μοτοσικλέτες ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και μια Κινητή Μονάδα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός του αστικού λεωφορείου και ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου. Ο πρώτος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και ο δεύτερος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο οδηγός του αστικού ανέφερε ότι αισθάνθηκε ζάλη και είχε τάσεις λιποθυμίας.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά στην οδό Μοναστηρίου έχει ανοίξει, ενώ κλειστό παραμένει το ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος της Μιχαήλ Καλού μέχρι το ύψος της Αγίων Πάντων προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα. Στο σημείο έχει σπεύσει η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΑΣΘ μετά το τραγικό περιστατικό

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, εκφράζουν την οδύνη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα που συνέβη σήμερα το μεσημέρι, στην οδό Μοναστηρίου.

Η οικογένεια του ΟΑΣΘ εκφράζει επίσης τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.»



