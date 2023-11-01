Eντοπίστηκαν (7) εκκλησιαστικές εικόνες και ξυλόγλυπτα βημόθυρα αρχαιολογικής αξίας εντός Ιεράς Μονής στην Αττική, από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πρωινές ώρες χθες οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στοχευμένη έρευνα σε Μονή της Αττικής με τη συνδρομή κλιμακίου αρχαιολόγων με ειδικότητα στη Βυζαντινολογία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για τον εντοπισμό (3) εκκλησιαστικών εικόνων που είχαν κλαπεί από έτερη Μονή της Επαρχίας το 2012.

Από την ενδελεχή έρευνα στους χώρους της Μονής, εντοπίστηκαν στο αρχονταρίκι οι (3) εικόνες που αναζητούνταν και επιπρόσθετα βρέθηκαν (4) εικόνες και ξυλόγλυπτα βημόθυρα, οι οποίες ταυτοποιήθηκε ότι έχουν κλαπεί προ ετών από Μονές και Ναούς της επαρχίας.

Οι κατασχεθείσες εικόνες και τα λοιπά εκκλησιαστικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και οι αρμόδιοι αρχαιολόγοι γνωμάτευσαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Περιουσιακών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεχίζει την ερευνητική διαδικασία για τον τρόπο κτήσης και κατοχής των ανωτέρω αντικειμένων.

Πηγή: skai.gr

