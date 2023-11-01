Θεσσαλονίκη: Ο ΟΑΣΘ προσλαμβάνει οδηγούς

Με την αποστολή στο ΑΣΕΠ της πρόσκλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκκίνησε ο ΟΑΣΘ την διαδικασία για την πρόσληψη 150 ατόμων, ειδικότητας ΔΕ οδηγών.

Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (αναλυτικά τα προσόντα θα αναφέρονται στην ανακοίνωση).

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης των προσλήψεων - πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει αμέσως μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ''άναψε'' το πράσινο φως για να προχωρήσει ο ΟΑΣΘ σε προσλήψεις», σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος αναφέρει ότι η τελευταία πρόσληψη είχε γίνει στον Οργανισμό πριν από 11 χρόνια. «Με την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας, συνεχίζεται η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου», καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

