Του Μάκη Συνοδινού

Τον τρόμο έζησε ένα 15χρονο αγόρι μαθητής της Γ' γυμνασίου καθώς όπως κατήγγειλε το πρωί της Δευτέρας έπεσε θύμα απαγωγής.

Σύμφωνα με τον 15χρονο λίγο μετά τις 8:00 το πρωί την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του πεζός τον προσέγγισε ένα λευκό όχημα τύπου βαν από το οποίο αποβιβάστηκε ο συνοδηγός, που φορούσε κουκούλα τύπου «full face» και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του βαν. Ακολούθως ο οδηγός, ο οποίος φορούσε επίσης κουκούλα «full face», κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Άγιου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός απεύθυνε διάφορες απειλές προς τον 15χρονο και αφαίρεσε από την τσέπη του χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Όταν ο ανήλικος προσπάθησε να αντισταθεί τον χτύπησαν.

Ο 15χρονος όταν κατάφερε να ξεφύγει είπε στους γονείς του τον γολγοθά που πέρασε και κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛΑΣ. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον έναν εκ των δύο δραστών, έναν 18χρονο μαθητή ΕΠΑΛ.

Ο 15χρονος ο οποίος αναγνώρισε τον δράστη κατέθεσε πως προ δύο ημερών είχε απαιτήσει με χρήση απειλών να του καταβάλει ο 15χρονος 500 ευρώ.

Όσον αφορά τον δεύτερο δράστη -οδηγό του βαν- προειδοποίησε τον 15χρονο πως πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, απειλώντας τον ότι σε διαφορετική περίπτωση ή σε περίπτωση καταγγελίας στις αρχές θα τον σκοτώσει.

Πριν τον αφήσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του ανήλικου και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη.

Οι αναζητήσεις των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να συλληφθεί και ο δεύτερος δράστης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.