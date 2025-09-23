Από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται πως ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι. Το σημείο -σε μια πλαγιά του βουνού- δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο γι’ αυτό κινητοποιήθηκαν τρία πεζοπόρα τμήματα. Συγκεκριμένα, στο συμβάν κλήθηκαν για να επιχειρήσουν 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) και 25 οχήματα, ενώ ακολούθησαν ενισχύσεις από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30. Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.