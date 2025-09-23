Προκαταρκτική εξέταση στην υπόθεση της Βοιωτίας διέταξε ο εισαγγελέας

Του Μάκη Συνοδινού

Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας για να εξεταστεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην υπόθεση της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, την οποία έθαψε η κόρη της για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Σημειώνεται πως μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί αν ο θάνατος της άτυχης γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ανέφερε και ως σενάριο να θάφτηκε ακόμα και ζωντανή η 91χρονη.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια. Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός».

Πηγή: skai.gr

