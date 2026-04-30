Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σταθμοί του μετρό την Πρωτομαγιά

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται αύριο, Παρασκευή 1 Μαΐου, για επτά ώρες, τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 έως τις 16:00 αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
Παράλληλα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, την ίδια ημέρα ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μετρό Θεσσαλονίκης «Thema» αναφέρει ακόμη ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.
