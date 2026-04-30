Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, έχει προκαλέσει ζημιές και γίνεται προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί, να την ελέγξουν για να μην επεκταθεί και σε παρακείμενα κτίρια.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το ισόγειο και στο σημείο πλέον βρίσκονται 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. 32 13 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πηγή: skai.gr

