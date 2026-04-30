Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε 46χρονος Βούλγαρος για παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς, μετά τη σύλληψή του στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού τον έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικό, αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ/ημερησίως, η εκτέλεσή της οποίας ανεστάλη ενόψει της έφεσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24ωρα, όταν ο 46χρονος προσέγγισε γυναίκα στον δρόμο, προτείνοντάς της να αγοράσει έναν σκύλο. Ο ίδιος -όπως καταγγέλθηκε- φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατέχει μέχρι και «αστυνομικό σκύλο».

Προφασιζόμενη το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του ζώου, η γυναίκα ενημέρωσε φίλη της κι από κοινού προχώρησαν προσχηματικά στην αγορά του έναντι 90 ευρώ, ειδοποιώντας, όμως, παράλληλα την Αστυνομία.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και τον προσήγαγαν, ενώ πάνω του βρέθηκε μέρος τού παραπάνω ποσού (50 ευρώ). Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και τού επιβλήθηκε, επιπλέον, διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.

Απολογούμενος ο 46χρονος ανέφερε ότι εργαζόταν παλιότερα ως βοσκός σε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ ισχυρίστηκε -μεταξύ άλλων- ότι ο τότε εργοδότης του τού έκανε δώρο το συγκεκριμένο σκυλί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.