Γέφυρα Διάβας: Αποκομμένοι οι κάτοικοι μετά τον Daniel

Η γέφυρα Διάβα ένωνε 30 περίπου χωριά της του ορεινού όγκου του δήμου Μετεώρων με την Καλαμπάκα.
Πρόκειται για μια γέφυρα 200 μέτρων που υπέστη καθίζηση από την κακοκαιρία Daniel.
Το «Οπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ταξίδεψε μέχρι εκεί και διαπίστωσε πως η καταστροφή από την κακοκαιρία, επηρεάζει μέχρι και σήμερα τους πολίτες της περιοχής.
Ειδικότερα, αντί για 4χλμ οι κάτοικοι αναγκάζονται είτε να οδηγούν την τριπλάσια απόσταση από έναν επικίνδυνο επαρχιακό δρόμο με στροφές και ανεπαρκή φωτισμό, ή να παρκάρουν στη μία άκρη της γέφυρας, να διασχίζουν τη γέφυρα με τα ποδιά και να παίρνουν το αυτοκίνητο που έχουν παρκαρισμένο στην άλλη πλευρά για να φτάσουν στην Καλαμπάκα.
