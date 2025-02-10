«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Στο studio, ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου. Όλα τα νέα στοιχεία για το διεθνές κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

Ανάλυση: Τα play offs κρίνουν τον τίτλο. Σχολιάζουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Διαιτησία: Όλες οι επίμαχες φάσεις της 22ης αγωνιστικής με τον πρώην ρέφερι της FIFA, Γιάννη Σταυρίδη.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.