Σαντορίνη: Tα δεδομένα από τους νέους υποθαλάσσιους σεισμογράφους

Την περασμένη εβδομάδα, σε ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», είχαμε παρακολουθήσει την τοποθέτηση υποθαλάσσιων σεισμογράφων νέας τεχνολογίας στην περιοχή της Σαντορίνης.

Δεδομένα από τους φορητούς υποθαλάσσιους σεισμογράφους στη Σαντορίνη συλλέγει η επιστημονική ομάδα της καθηγήτριας Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ Εύης Νομικού.

Οι σεισμογράφοι ανασύρθηκαν και σύμφωνα με την Εύη Νομικού, τα δεδομένα τους στέλνονται για επεξεργασία, ενώ τις επόμενες μέρες ένα υποβρύχιο ρομπότ θα μπει στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο για να συλλέξει νέα δεδομένα.

Όπως εξήγησε στο «Οπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ η κα Νομικού βρισκόμενη στη Νέα Καμμένη μαζί με τη ομάδα από την γεωγραφική υπηρεσία του στρατού, οι ερευνητές προχώρησαν σε μετρήσεις βαρύτητας επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας τις μετρήσεις που είχαν γίνει την περίοδο 2011-2012, ακριβώς στα ίδια σημεία.

Επίσης μετρήθηκαν με δορυφορική απεικόνιση όλα τα τριγωνομετρικά σημεία της περιοχής ώστε να διαπιστωθούν τυχόν παραμορφώσεις.

Η ίδια διαδικασία δρομολογήθηκε να πραγματοποιηθεί τόσο στη Σαντορίνη όσο και στη Θηρασιά.

