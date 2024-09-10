Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο ιερέας που απείλησε την πρεσβυτέρα του

Σε φυλάκιση 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 60χρονος ιερέας που παραπέμφθηκε να δικαστεί για ενδοοικογενειακή απειλή εις βάρος της 48χρονης πρεσβυτέρας, η καταγγελία της οποίας οδήγησε την υπόθεση στο ακροατήριο τού Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη συγκεκριμένη πράξη, ενώ με την ίδια απόφαση επέβαλε στον κατηγορούμενο τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της συζύγου του, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ιερέας σε έξαλλη κατάσταση «πέταξε τον κιμά από το μπαλκόνι» και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της καταγγέλλουσας, επειδή έκανε φασαρία μαγειρεύοντας το βράδυ. Κατά την ίδια καταγγελία, ο 60χρονος σήκωσε τη γροθιά του απαιτώντας να σταματήσει να μαγειρεύει.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο και περιγράφοντας το επίδικο περιστατικό, η πρεσβυτέρα είπε ότι είχε γυρίσει από την εργασία της, καθώς δουλεύει «σεζόν», και ξεκίνησε να μαγειρεύει. «Ο σύζυγός μου αναστατώθηκε και μου είπε ότι κάνω φασαρία επειδή είναι βράδυ. Υπήρξε ένταση. Εγώ συνέχιζα γιατί ήθελα να ετοιμάσω το φαγητό. Πέταξε τον κιμά στα σκουπίδια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου. Ένιωσα να απειλούμαι, εκείνος έφυγε στο δωμάτιο κι εγώ πήρα την τσάντα μου και κατέβηκα κάτω. Κάλεσα το περιπολικό για να του κάνουν συστάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι μετά το συγκεκριμένο συμβάν ο 60χρονος έφυγε από το σπίτι και η ίδια ξεκίνησε τη διαδικασία για να χωρίσουν.

Η ίδια κατέθεσε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, καθώς πέρυσι τον Αύγουστο είχε απευθυνθεί πάλι στην αστυνομία όταν «με τράβηξε από τα χέρια, απειλώντας ότι θα με σφάξει και θα με κρεμάσει», όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς. Επιχειρώντας να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο περιστατικό ανέφερε τώρα στο δικαστήριο ότι επρόκειτο για έναν καβγά «όπως συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια».

Στην επίμονη ερώτηση τού δικαστηρίου για το εάν ο 60χρονος έχει ασκήσει σωματική βία εναντίον της, η 48χρονη, έπειτα από μακρά παύση, απάντησε «όχι». Καταθέτοντας ως αυτόπτης μάρτυρας, η κόρη του ζευγαριού διέψευσε την μητέρα της και τόνισε ότι «συνηθίζει καμία φορά να επινοεί πράγματα».

Στην απολογία του ο ιερέας ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σε όλα τα ζευγάρια υπάρχουν διαφωνίες αλλά οι δικές μας δεν είναι αξιοσημείωτες, ίσως εκείνη να το λαμβάνει έτσι. Θέλει να γίνεται το δικό της. Εκείνο το βράδυ την παρακάλεσα να μη μαγειρέψει. Πήρα τον κιμά και τον έβαλα στο ψυγείο και εκείνη το ξαναέβαλε στον πάγκο. Την προηγούμενη φορά είπε ότι της έπιασα τα χέρια δυνατά αλλά δεν έγινε έτσι».

Την ενοχή του είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της έδρας λέγοντας ότι η καταγγέλλουσα ένιωσε τρόμο και ανησυχία, ενώ σχολιάζοντας την κατάθεσή της στο δικαστήριο παρατήρησε ότι «έλαβε χώρα υπό καθεστώς φόβου».

Πηγή: skai.gr

