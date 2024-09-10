Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θάσου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, καθώς η κακοκαιρία Atena κινείται προς τις συγκεκριμένες περιοχές και θα τις επηρεάσει τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το μήνυμα, οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (11/19).

Την ίδια στιγμή, σφοδρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή της Αττικής, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένες συνοικίες, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για βοήθεια.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων(ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε σήμερα στις 13:30 τοπική ώρα, η κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ που συνοδεύεται από βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινείται ανατολικά και επηρεάζει τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24).

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Μέχρι τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-9-2024) στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στα βόρεια).

Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα.

2. Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στην ανατολική Μακεδονία προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα.

3. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα τη νύχτα της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, 'Αγ. Ευστράτιος και Λήμνος) προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα.

