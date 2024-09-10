Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Σοβαρό επεισόδιο με την εμπλοκή Έλληνα μεταξύ του τελωνείου των Κήπων και του τελωνείου στα Ύψαλα, σε τουρκικό έδαφος αναφέρει ότι σημειώθηκε η διοίκηση της Αδριανούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνήτη της Αδριανούπολης:

«Στον ενδιάμεσο χώρο όπου βρίσκεται η Πύλη του Τελωνείου στα Ύψαλα και την Πύλη του Ελληνικού Τελωνείου, Έλληνας οδηγός οχήματος χτύπησε και τραυμάτισε έναν οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος ήταν Τούρκος υπήκοος, και αργότερα μπήκε στο χώρο από την αντίθετη κατεύθυνση και χτύπησε και φορτηγό με ξένη πινακίδα στην είσοδο ακτίνων Χ μπροστά από την πλατφόρμα κυκλοφορίας του φορτηγού. Ενώ προσπαθούσε να περάσει από το πλάι του οχήματός του, το φορτηγό προσέκρουσε στο όχημα και στις μπάρες και σταμάτησε».

«Ο οδηγός του εν λόγω οχήματος κατέβηκε από το όχημά του και με ένα κοπτικό εργαλείο στο χέρι πήγε προς τους αστυνομικούς μας. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν προειδοποιητικά 2 φορές στον αέρα και αφού το άτομο δεν συμμορφώθηκε, ακινητοποιήθηκε πυροβολώντας το στο δεξί του πόδι».

«Ο κρατούμενος Έλληνας υπήκοος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο».

«Αν και δεν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με την κατάσταση της υγείας του τραυματία συμπολίτη μας, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Μεταφέρουμε τις ευχές μας στον πολίτη μας να γίνει σύντομα καλά».

«Το θέμα γνωστοποιήθηκε επίσημα στους ομολόγους της άλλης χώρας, της Ελλάδας, μέσω του Κοινού Κέντρου Επαφής, ενώ παράλληλα προσκλήθηκε στο Κυβερνείο μας ο Έλληνας Πρόξενος στην Αδριανούπολη και ενημερώθηκε αναλυτικά».

«Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει η απαραίτητη δικαστική και διοικητική έρευνα και παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις».

