Προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 25χρονος με καταγωγή από τη Συρία, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της 13χρονης κόρης της συντρόφου του.

Η σύλληψή του έγινε μετά την καταγγελία της ανήλικης, η οποία αναφερόμενη και στη μητέρα, που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, είπε ότι την χτύπησε όταν της αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί την κακοποίηση από τον 25χρονο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο 25χρονος από τη Συρία αρνείται τις κατηγορίες.

Η 36χρονη μητέρα της 13χρονης καταγγέλλουσας, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

