Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γιατρός για «φακελάκι» 5.000 ευρώ

Πανεπιστημιακός γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, επειδή απαίτησε και πήρε «φακελάκι» 5.000 ευρώ από ασθενή ενόψει καρδιολογικής επέμβασης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, ενώ η ποινή ανεστάλη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ύστερα από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Ο ίδιος τέθηκε σε αργία από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα, με τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. να "ξεσκονίζουν" όλα τα χειρουργεία που πραγματοποίησε.

Μάλιστα, από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε ότι το διάστημα από το 2018 έως το 2020 είχε εισπράξει «φακελάκια» και από άλλους ασθενείς - άνω των 15 - και γι' αυτό σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία εναντίον του για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, η οποία εκκρεμεί στα ποινικά δικαστήρια. Πρόσφατα δικάστηκαν και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους, επειδή είχαν δώσει «φακελάκια» (για δωροδοκία υπαλλήλου).

Ενώπιον των δικαστών του Πλημμελειοδικείου που τον έκριναν ένοχο, ο καταδικασθείς γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα σκευωρίας. Ανέφερε δε, ότι το επίδικο χειρουργείο επρόκειτο να γίνει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και ότι τα μισά χρήματα προοριζόταν για τον ίδιο ως αμοιβή και τα υπόλοιπα για την επιστημονική του ομάδα.

