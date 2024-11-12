Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το ξεκίνημα στην Κρήτη, η εξορία και η επιχειρηματική του διαδρομή

Η ζωή του Βαρδή Βαρδινογιάννη θυμίζει ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα, με σασπένς και «χάπι εντ», με δυσκολίες και κακουχίες, αλλά και με διεθνή αναγνώριση. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης έζησε, θα έλεγε κανείς... δέκα ζωές, κατευθύνοντας την πορεία του με «σταθερό χέρι», όπως και τις επιχειρήσεις του, οι οποίες κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, από τη ναυτιλία μέχρι την ενέργεια και τα media.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης έφυγε την Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω το ανεξίτηλο σημάδι του στο επιχειρείν.

Η κραταιά οικονομική αυτοκρατορία που δημιούργησε απαρτίζεται από 92 εταιρείες με τζίρο που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ. Η περιουσία του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αποτιμάται στα 2,30 δισ. δολάρια (για το 2024), ενώ η παρουσία του στον κατάλογο των ισχυρών παραγόντων της Lloyd’s τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους του εφοπλισμού, ενώ η αντίστοιχα λίστα του Forbes, τον κατατάσσει μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Η μυθιστορηματική ζωή του

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στην Επισκοπή, σε ένα γραφικό χωριό κοντά στο Ρέθυμνο, στις 4 Δεκεμβρίου του 1933. Ήταν το έκτο από τα 10 παιδιά της Σφακιανής οικογένειας του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Δύο από αυτά έφυγαν πρόωρα από τη ζωή τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.



Στην ασφυκτική φτώχεια της τότε ελληνικής πραγματικότητας, διέξοδος ήταν η θάλασσα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης επιλέγει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τον κατά δύο χρόνια μεγαλύτερο αδελφό του Νίκο, μπαίνοντας κι αυτός στη σχολή ναυτικών δοκίμων.

Αποφοίτησε το 1955 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ακολούθησε καριέρα αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό (τότε Βασιλικό Ναυτικό), όπως και ο αδερφός του.

Τη σύζυγό του, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τη γνώρισε σε ένα συγγενικό της σπίτι στον Πειραιά, όταν αυτή ήταν ακόμα μαθήτρια. Έρωτας αμοιβαίος από την πρώτη κιόλας ματιά, αναφέρει το cretapost.

Με το πού τέλειωσε το Γυμνάσιο, η Μαριάννα έφυγε για την Αμερική για να σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ στο Κολοράντο.

Ακολούθησε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, ο οποίος την ίδια ακριβώς περίοδο ως Σημαιοφόρος του Ναυτικού είχε σταλεί από το Σώμα στη Χαβάη και την Καλιφόρνια σε αποστολή παραλαβής κάποιου από τα επισκευασμένα παλαιά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, τα οποία παραχωρούνταν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.



Το ζεύγος Βαρδή και Μαριάννας διέμενε σε ένα προικώο διαμέρισμα, επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη. Τους είχε παραχωρηθεί επίσης κι άλλο ένα στην οδού Πιπίνου, στο ύψος της Πατησίων, για να το νοικιάζουν.



Όμως και τα δύο διαμερίσματα ενεχυριάστηκαν, ώστε αυτός και ο μεγαλύτερος αδελφός του να ξανοιχτούν από τα κύματα της πραγματικότητας στο πέλαγος της επιχειρηματικής δράσης. Πρόκειται για τα πρώτα, γερά, θεμέλια του ομίλου Βαρδινογιάννη.



Η αρχή έγινε με την αγορά μιας μεγάλης έκτασης περίπου έξι χιλιάδων στρεμμάτων στους Καλούς Λιμένες της Νότιας Κρήτης, με στόχο να γίνει σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων. Αποστρατεύθηκε αναγκαστικά τον Ιούλιο του 1967 από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου με τον βαθμό του πλωτάρχη, λόγω της αντιστασιακής του δράσης.

Τα χρόνια της εξορίας στην Αμοργό

Για την περίοδο της εξορίας η Μαριάννα Βαρδινογιάννη έδωσε προ ετών τη μαρτυρία της: «Οι δικές μου μνήμες οδηγούν τη σκέψη μου στην Αμοργό, όπου νέα κοπέλα, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά και ένα βρέφος στην μητέρα μου να τα φροντίζει, με την καρδιά γεμάτη αγωνία αλλά προπαντός γεμάτη αγάπη, πήγαινα να συναντήσω τον άνδρα μου που ήταν εξόριστος, ως αντιστασιακός Αξιωματικός του Ναυτικού. Εκεί ένιωσα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πόση ζεστασιά και πόση καλοσύνη μπορεί να χωρέσει ένα τόσο δα καμαράκι. Ήταν η αλληλεγγύη των ντόπιων που μας κράτησε όρθιους και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τους την αγάπη και τη συμπαράσταση. Όλοι τότε μαζί και ο κίνδυνος απέναντί μας…»



Η οικογένεια Βαρδινογιάννη όμως θα συμμετάσχει στο Κίνημα του Ναυτικού. Δεν λυγίζει ούτε όταν στις 2 Ιουλίου του 1973 πεθαίνει πρόωρα, σε ηλικία 42 ετών, ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Ο Βαρδής αναλαμβάνει πλέον το πηδάλιο, και με αφετηρία τη Μότορ Όιλ, να αναπτύξει την επιχειρηματική αυτοκρατορία που ξέρουμε σήμερα.



Το καλοκαίρι του 1979 η οικογένεια αποκτά την πλειοψηφία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Τα επιχειρηματικά βήματα συνοπτικά

Το 1980 άνοιξε τις πύλες του το οικογενειακής ιδιοκτησίας ξενοδοχείο Meridien, στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Plaza.



Το 1989 είχε έρθει η ώρα της ελεύθερης τηλεόρασης, και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ήταν ένας εκ των συνιδρυτών του Mega Channel, μαζί με τον Χρήστο Λαμπράκη, τον Γιώργο Μπόμπολα, τον Αριστείδη Αλαφούζο και τον Χρήστο Τεγόπουλο. Σήμερα στον όμιλο ανήκει το Star Channel και το Alpha. Είχε προηγηθεί στα ΜΜΕ το βήμα για την ιστορική εφημερίδα "Μεσημβρινή" το 1982.



Έγιναν όμως βήματα και στη λιανική τραπεζική, αρχικά με την Xios Bank, ενώ σήμερα η Optima Bank ελέγχεται μετοχικά από την οικογένεια Βαρδινογιάννη και έχει χρηματιστηριακή αξία 958 εκατ. ευρώ με κεφάλαια 570 εκατ. ευρώ.



Τον Μάρτιο του 1996 ο Βαρδής Βαρδινογιάννης κλείνει το deal με τους Σαουδάραβες της Aramco, που έναντι 283 εκατ. δολαρίων αποκτούν το 50% των μετοχών της Motor Oil. Εννέα χρόνια αργότερα, στα τέλη του 2005 ήρθε το «κοινή συναινέσει» διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη να έχει πλέον τον έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.