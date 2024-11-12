Του Μάκη Συνοδινού
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο πριν τις 16:00 καθώς περίοικοι ενημέρωσαν πως έχουν πέσει πυροβολισμοί εντός καταυλισμού στο Μενίδι.
Μετά τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία δύο τραυματίες με τραύμα από πυροβόλο όπλο.
Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.
