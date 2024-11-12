Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί εντός καταυλισμού στο Μενίδι - Δύο τραυματίες

Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί - Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι

UPDATE: 17:00
Αστυνομία

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο πριν τις 16:00 καθώς περίοικοι ενημέρωσαν πως έχουν πέσει πυροβολισμοί εντός καταυλισμού στο Μενίδι.

Μετά τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία δύο τραυματίες με τραύμα από πυροβόλο όπλο. 

Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μενίδι πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark