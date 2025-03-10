Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τη σοβαρή αυτή ζωοανθρωπονόσο, υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται δύο εμβολιαστικές εκστρατείες ετησίως, μία την άνοιξη και μία το φθινόπωρο, για την ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινων αλεπούδων) έναντι του ιού της λύσσας, με την από αέρος ρίψη αντιλυσσικών εμβολίων-δολωμάτων.

Η πρώτη εναέρια εμβολιαστική εκστρατεία εφαρμόστηκε το 2013, μετά από την εμφάνιση κρούσματος λύσσας σε ζώο στη χώρα, τον Οκτώβριο του 2012. Ακολούθησε η επιζωοτία λύσσας, με το τελευταίο κρούσμα να επιβεβαιώνεται τον Μάιο του 2014.

Με βάση την απουσία του νοσήματος από τότε και τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας επιτήρησής του, η Ελλάδα, από το 2021, συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των κρατών μελών, με καθεστώς απαλλαγής από τον ιό της λύσσας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Ι του υπ’ αριθ. 2021/620 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, από την 4η Οκτωβρίου 2024, είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (World Organisation for Animal Health, WOAH) η δήλωση του καθεστώτος απαλλαγής της χώρας μας από τη λύσσα. Η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος αντιλυσσικών εμβολιασμών των ζώων της άγριας πανίδας είναι άρρηκτα δεμένη με τη δέσμευση της χώρας μας για τη διατήρηση του εν λόγω καθεστώτος, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Ως εκ τούτου, στα μέσα Μαρτίου 2025, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ και με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της χώρας, προγραμματίζεται η έναρξη της 20ής εαρινής αντιλυσσικής εμβολιαστικής εκστρατείας. Εκτιμάται ότι αυτή θα έχει ολοκληρωθεί κατά τα μέσα Απριλίου 2025 (το αργότερο έως τα τέλη του), με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα εμβόλια-δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν περιέχουν ζωντανό ιό, ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης και απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με αυτά, πρέπει να αναζητείται αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οι εναέριες ρίψεις των αντιλυσσικών εμβολιακών δολωμάτων θα πραγματοποιηθούν σε δεκαεπτά (17) Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χώρας και, συγκεκριμένα, στις ΠΕ Έβρου (πλην Σαμοθράκης), Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας (τμήμα αυτής), Σερρών (τμήμα αυτής), Κιλκίς, Θεσσαλονίκης (τμήμα αυτής), Πέλλας, Ημαθίας (τμήμα αυτής), Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης (τμήμα αυτής), Γρεβενών (τμήμα αυτής), Ιωαννίνων (τμήμα αυτής), Θεσπρωτίας και Πρέβεζας (τμήμα αυτής).

Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ζώων τους από κτηνίατρο είναι υποχρεωτικός. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός γίνεται βάσει της διάρκειας ανοσίας που παρέχει το κάθε εμβολιαστικό σκεύασμα, πληροφορία που παρέχεται από την παρασκευάστρια εταιρεία.

Τονίζεται στους πολίτες, η σημασία της ενημέρωσης των κτηνιατρικών/δασικών υπηρεσιών και των θηροφυλάκων, σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών ζώων ευαίσθητων στον ιό της λύσσας (όλα τα θερμόαιμα ζώα) ή ζώων τα οποία εμφανίζουν συμπεριφορά ύποπτη για λύσσα (λυσσύποπτα).

Επισημαίνεται ότι, πρωταρχικός για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της λύσσας στη χώρα μας, είναι ο ρόλος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς και των θηροφυλάκων και των κυνηγών, που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης του νοσήματος.

Πληροφορίες για το νόσημα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

Πηγή: skai.gr

