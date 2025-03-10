Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει ο ΔΕΔΔΗΕ συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες για την πάταξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών, πραγματοποιώντας το τελευταίο χρονικό διάστημα, περισσότερους από 700 ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες), έχοντας ήδη εντοπίσει περιπτώσεις ρευματοκλοπών η αξία των οποίων ξεπερνά τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από τους περίπου 700 και πλέον ελέγχους που πραγματοποίησαν τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2025, έχουν ήδη διαπιστωθεί, με την ολοκλήρωση των σχετικών εργαστηριακών ελέγχων των μετρητών, 131 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με τη μη καταγραφείσα ενέργεια να υπερβαίνει τα 4,8 GWh και με απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 1,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, άλλες 153 περιπτώσεις βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης ρευματοκλοπής μέσω εργαστηριακών ελέγχων, με τον τελικό αριθμό διαπιστωμένων ρευματοκλοπών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γνωστών αλυσίδων καταστημάτων, το ποσοστό διαπιστωμένων ρευματοκλοπών ξεπέρασε το 50% επί του αριθμού των παροχών που ελέγχθηκαν, κάτι που καταδεικνύει τον εν δυνάμει συστηματικό χαρακτήρα του φαινομένου σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σημειώνεται δε, ότι κατά τους ελέγχους, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αντικατάσταση όλων των μετρητών με έξυπνους μετρητές, που επιτρέπουν την άμεση ανίχνευση παραβάσεων. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα φύλαξης και αποθήκευσης των μετρητών. Η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν καθοριστική για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των ελέγχων, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στα συνεργεία όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενώ αντίστοιχη συνεργασία και απαραίτητη υποστήριξη θα υπάρξει και στη συνέχεια στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ενεργειών της Εταιρείας για την αντιμετώπιση και την πάταξη του φαινομένου της ρευματοκλοπής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η πάταξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς πρόκειται για μια έκνομη συμπεριφορά η οποία επιβαρύνει τους νομοταγείς και οικονομικά συνεπείς πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα συντονισμένο πλάνο δράσεων και ενεργειών έχοντας προχωρήσει σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις με στόχο την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων και ποινών, έχει υπερδιπλασιάσει τους τεχνικούς ελέγχους (από 20,5 χιλ. κατά μέσο όρο την τριετία 2019-2022 σε 41,6 χιλ. μόνο το 2024) ενώ έχει υπερτετραπλασιάσει τους εργαστηριακούς ελέγχους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας την ικανότητα ανίχνευσης και δίωξης των παραβάσεων (από 5,3 χιλ. κατά μέσο όρο την τριετία 2019-2022 σε 22,2 χιλ. το 2024). Η αξία των βεβαιωμένων ρευματοκλοπών επίσης υπερδιπλασιάστηκε, από 30 εκατ. ευρώ το 2023 σε 62 εκ. ευρώ το 2024, ενώ η αξία των εισπράξεων από τις βεβαιωμένες ρευματοκλοπές ανήλθε σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2024 από περίπου 16,4 εκ. ευρώ κατά μέσο όρο την τριετία 2019-2022.

Το σχέδιο αντιμετώπισης περιλαμβάνει επίσης αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων, ενίσχυση προσωπικού με εξειδικευμένα συνεργεία ρευματοκλοπών και βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου. Παράλληλα, αξιοποιούνται προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.