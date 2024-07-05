Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας- Την κυνηγούσε ο αδελφός της

Κυνήγησε την 54χρονη αδελφή του στις σκάλες της πολυκατοικίας για να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι.

Ο λόγος για έναν 52χρονο που μετά την καταγγελία της αδελφής του παραπέμφθηκε σε δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης από το οποίο καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή.

Η παθούσα προσήλθε στο δικαστήριο με αναπηρικό αμαξίδιο και κατά την εξέτασή της κατέθεσε ότι από την πτώση έσπασε το πόδι της σε τρία σημεία, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Όρμησε προς τα επάνω μου φωνάζοντας "έλα εδώ εσύ, δεν θα πας πουθενά" και έτρεξε προς το μέρος μου. Έφυγα γρήγορα από το διαμέρισμά που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο. 'Αρχισα να κατεβαίνω τρέχοντας από τις σκάλες πηδώντας πέντε πέντε τα σκαλιά, ενώ εκείνος με καταδίωκε και φώναζε. Υπάρχουν προηγούμενα περιστατικά βίας εις βάρος μου και φοβήθηκα», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

Ο 52χρονος αρνήθηκε ότι καταδίωξε την αδελφή του και παραδέχθηκε ότι την ακολουθούσε "γρήγορα" καθώς κατέβαινε τις σκάλες για να φύγει.

«Ήταν μια αντανακλαστική κίνηση και όχι κυνηγιού, εκείνη έτρεχε με λύσσα ενώ της είχα ζητήσει κάτι τόσο απλό, κρατούσα την υπεύθυνη δήλωση στο χέρι μου. Στα τελευταία σκαλιά την είδα να κάνει ένα "χαριτωμένο" πήδημα. Πήδηξε το τελευταίο σκαλί και έπεσε όπως πέφτουν οι αθλητές, σαν μπαλαρίνα. Εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να προκαλέσω βία ή να πιέσω μια κατάσταση», απολογήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

