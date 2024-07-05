Την ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά ανακοίνωσε σήμερα από την ακριτική πόλη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Yπουργός προανήγγειλε ότι η λειτουργία της σχολής «προγραμματίζεται εάν όλα πάνε καλά για το Φθινόπωρο του 2025». Θα στεγαστεί στο παλιό Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας που βρίσκεται εντός της πόλης και σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να φιλοξενήσει 500 δόκιμους αστυφύλακες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ελπίδα η λειτουργία της Σχολής «στις δύσκολες ώρες που περνά η πόλη, να προσφέρει ζωή, να ενισχύσει την οικονομία και τον πολιτισμό της. Εύχομαι σύντομα να επιστρέψουμε στην Καστοριά ώστε να κάνουμε τα εγκαίνια της Σχολής» κατέληξε.

Το κτίριο της ΕΔΗΚΑ ανήκει στο ΕΒΕ Καστοριάς κατασκευάστηκε στις αρχές του 1990, φιλοξένησε για πολλά έτη την Διεθνή Έκθεση Καστοριάς αλλά στην συνέχεια εγκαταλείφθηκε αφού ο Σύνδεσμος Γουνοποιών κατασκεύασε το δικό του Εκθετήριο Δημοπρατήριο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, η ΑΝΚΟ Κοζάνης θα αναλάβει το τεχνικό κομμάτι των μελετών προκειμένου το κτίριο να μετατραπεί σε σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης και οι κατασκευαστικές εργασίες μετατροπής του θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τον Yπουργό υποδέχθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Μπουλούμπασης και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που συμμετείχαν, ο βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής τής Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, οι Διοικητές των Τμημάτων Τάξεως, Τροχαίας, Ασφάλειας όλων των υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας από Καστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη και Φλώρινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

