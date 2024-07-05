Στη σύλληψη γνωστού τραγουδιστή προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Ρόδου, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, μετά την υποβολή μηνύσεως εις βάρος του για σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με θύμα τη σύζυγο γνωστού εστιάτορα.

Πιο συγκεκριμένα η 32χρονη ημεδαπή βρισκόταν την 4η Ιουλίου 2024 και περί ώραν 01.15 σε κατάστημα στο κέντρο της πόλεως Ρόδου με τον σύζυγο της. Εκεί τραγουδούσε ζωντανά ο 43χρονος κατηγορούμενος ο οποίος απρόκλητα άρχισε με το μικρόφωνο να απευθύνεται σε εκείνην με τρόπο απαξιωτικό.

Όταν τελείωσε το πρόγραμμα πέρασε από δίπλα της ζήτησε να μπει στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και εκεί φέρεται να την εξύβρισε και να την έπιασε από τα χέρια, στο ύψος των μπράτσων και να την πέταξε σε μία πολυθρόνα. Η 32χρονη διατείνεται ότι τη χτυπούσε στην πολυθρόνα επανειλημμένως, τραβώντας την και σπρώχνοντας την προκαλώντας της εκχυμώσεις και εκδορές παντού.

Μόλις αντιλήφθηκαν οι υπάλληλοι του μαγαζιού, καθώς και ο σύζυγος της το περιστατικό, αυτός έσπευσε αμέσως στο σημείο, τον τράβηξε από πάνω της και τον ακινητοποίησε.

Τότε ο άρχισε να βρίζει και τους δύο και αποχώρησαν από το κατάστημα.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρίσταται ο δικηγόρος κ. Νίκος Μουτσάκης.

