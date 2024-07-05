Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δύο δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν εξαγγελθεί για αύριο, Σάββατο 6 Ιουλίου στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, η μια συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 19:20 στη Λεωφ. Ποσειδώνος 30 από μέλη της «El Hero» και η δεύτερη στις 18:00 στην προκυμαία του Φλοίσβου από μέλη των συλλογικοτήτων «Πρωτοβουλία αντιφασιστ(ρι)ών από τα νότια προάστια & αλληλέγγυα» και «Πρωτοβουλία ατόμων ενάντια στο family pride».

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η διεξαγωγή κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με τις ανωτέρω συναθροίσεις από ώρα 12:00' της 6-7-2024 έως 23:59' της 6-7-2024 στο αστικό δίκτυο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού - Δημοσθένους - Ναζλίου - Κύπρου - Παμφυλίας - Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου - Ψαρών - Αγίας Σοφίας - Σωκράτους - Κωστή Παλαμά - Καλλικράτους - Κουντουριώτου - Ηπείρου - Αμαρτωλών - Λυκούργου - Αισχύλου - Πυθαγόρα - Εθελοντών - Πραξιτέλους - Πικροδάφνης - Λεωφ. Ποσειδώνος - Ιωάννου Φιξ - Λεωφ. Απόλλωνος - Μαρίνα Φλοίσβου - Πάρκο Φλοίσβου - Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης - Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη ταυτόχρονη διεξαγωγή των ανωτέρω συναθροίσεων από ομάδες αντίπαλων θέσεων εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Επιπλέον, οι οργανωτές των δύο συναθροίσεων δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.