Φυλάκιση 17 μηνών στην Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» Ελλάδα 13:51, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 61χρονη ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της, την οποία απέδωσε στη λήψη φαρμάκων, ενώ ανέφερε ότι η κατανάλωση του αλκοόλ έγινε πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος