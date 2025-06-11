Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον λόφο Αράπη στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Σε αγροτοδασική έκταση - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές και 5 αεροσκάφη

UPDATE: 17:43
Ωραιόκαστρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στον λόφο Αράπη πλησίον Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκε οικισμός.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές και 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη Ωραιόκαστρο
