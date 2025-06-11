Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στον λόφο Αράπη πλησίον Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκε οικισμός.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές και 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

11/06/2025, #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον λόφο Αράπη πλησίον Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές και 5 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2025

