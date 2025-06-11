Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χώρο απορριμμάτων στην Κεφαλονιά, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους για τους καπνούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή Δράπανο και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 24 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στην περιοχή Δράπανο Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2025

Παράλληλα, δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λόγω των έντονων καπνών, οι κάτοικοι του Αργοστολίου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

