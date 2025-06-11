Λογαριασμός
Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για καπνούς

Η φωτιά καίει στην περιοχή Δράπανο - Λόγω των έντονων καπνών, οι κάτοικοι του Αργοστολίου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 

Κεφαλονιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χώρο απορριμμάτων στην Κεφαλονιά, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους για τους καπνούς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή Δράπανο και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 24 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά

Λόγω των έντονων καπνών, οι κάτοικοι του Αργοστολίου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κεφαλονιά Φωτιά Πυροσβεστική
