Παρ’ ολίγο να κλείσει το Γ’ Νεκροταφείο για υγειονομικούς λόγους - Ανατροπή απόφασης μετά την παρέμβαση Μπακογιάννη

Την πρόθεση να κλείσει ο δήμος Αθηναίων το Γ' Νεκροταφείο για 10 ημέρες, έφερε η δημοτική Αρχή προς ψήφιση εκτός ημερησίας διάταξης, στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, και με τη μορφή του κατεπείγοντος. Το όλο θέμα προκάλεσε αντιδράσεις από όλες τις παρατάξεις, οι οποίες επισήμαναν τη σοβαρότητα του θέματος - και στο τέλος αποσύρθηκε.

Η εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας του νεκροταφείου έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιώργο Γιάνναρο, και αιφνιδίασε πολλούς δημοτικούς συμβούλους. Όπως ο ίδιος εξήγησε, από το 2022 έχουν γίνει δύο αυτοψίες από το υγειονομικό - που επέφεραν ισάριθμα πρόστιμα - και τώρα έγινε νέα αυτοψία που ανέδειξε σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα, αλλιώς θα υπάρξει και νέο πρόστιμο ή ο κίνδυνος να πάρει μέτρα η Περιφέρεια. Και πρόσθεσε πως για να γίνουν αυτές οι εργασίες στο Γ' Νεκροταφείο, θα έπρεπε να κλείσει για ένα δεκαήμερο, κάτι που θα σήμαινε πως δεν θα γίνονταν ενταφιασμοί, παρά μόνο σε οικογενειακούς τάφους.

Ωστόσο η δημοτική παράταξη "Αθήνα Ψηλά" του Κώστα Μπακογιάννη ανέλαβε κρίσιμο ρόλο και έδωσε μάχη ώστε να παραμείνει ανοιχτό. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν έντονη, ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο για εγκατάλειψη του νεκροταφείου, για ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και ζήτησε να μείνει ανοιχτό.

Όχι στο κλείσιμο είπε και ο κ. Σοφιανός, ο κ. Παπαδάκης τόνισε πως θα υπάρξει δημόσια αποδοκιμασία και επίσης είπε όχι στο κλείσιμο, το ίδιο και η κ. Παπαδοπούλου, η οποία ανέφερε ότι μπορεί κάποιοι να μην είναι σε θέση να πληρώσουν το Α' ή το Β' Νεκροταφείο και μίλησε για κυνισμό και ύβρη.

Τελικά, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενημέρωσε το Σώμα πως υπήρξε έκτακτη επικοινωνία με τον περιφερειάρχη και θα γίνει από κοινού προσπάθεια και με πλήρη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του το κοιμητήριο.

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του «Αθήνα 9,84» Νίκος Λαλιώτης, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

«Παραλάβαμε σταθμό με χαμηλή ακροαματικότητα, με συσσωρευμένες ζημιές, με παρατημένες υποδομές, με υποστελέχωση και γενικά μια κατάσταση αδράνειας και παραίτησης. Αυτή η εικόνα ανήκει στο παρελθόν», είπε μεταξύ άλλων και διαβεβαίωσε πως η τωρινή δημοτική Αρχή, έχει τη βούληση και την αποφασιστικότητα να λύσει τα προβλήματα. «Θέλω να στείλω μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στο σχέδιο της διοίκησης, μίλησε για επαναφορά του δημοσιογραφικού χαρακτήρα που είχε από την ίδρυσή του ο σταθμός, για πλουραλισμό στην ενημέρωση, για εξωστρέφεια και για συνεργασία με άλλους σταθμούς, είπε ακόμη πως θα προχωρήσει στη δημιουργία ιντερνετικού ραδιοφώνου και web tv και πως είναι κοστολογημένες αυτές οι επενδύσεις, ενώ ανέφερε πως ο σταθμός θα επανέλθει στις μετρήσεις ακροαματικότητας τον Ιανουάριο και πως οι διαφημίσεις εξαρτώνται από τις μετρήσεις.

Οι παρατάξεις πέραν όλων των άλλων, ζήτησαν να έχουν τον δικό τους χρόνο στο πρόγραμμα, μια πρόταση με την οποία ο Χάρης Δούκας είπε ότι συμφωνεί.

«Μεταφέρθηκε ένα χρέος σε εμάς. Δεν ξέρω πότε δημιουργήθηκε, αλλά υπάρχει και πρέπει να το λύσουμε. Θέλουμε να υπάρχει πλουραλισμός και να έχουν όλοι φωνή και να ξαναγίνει ο σταθμός ανταγωνιστικός», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Τέλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη αδελφοποίησης του δήμου Αθηναίων με τη Σανγκάη.

