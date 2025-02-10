Την απομάκρυνση περίπου 700 εγκαταλειμμένων οχημάτων έως το τέλος του 2025 σχεδιάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο την απελευθέρωση αντίστοιχου αριθμού θέσεων στάθμευσης. Πρόκειται για σαραβαλάκια που έχουν αφεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δρόμους της πόλης από τους ιδιοκτήτες τους, καταλαμβάνοντας πολύτιμες θέσεις στάθμευσης ενώ αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία ή την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Θεσσαλονίκης εισάγει νέο τρόπο ειδοποίησης προς τους δημότες που αφήνουν τα οχήματα τους οπουδήποτε.

Εφεξής, σε κάθε καταγγελία που θα γίνεται από δημότες ή από τους επόπτες - ελεγκτές, ο δήμος θα προειδοποιεί τον ιδιοκτήτη με ένα νέο πορτοκαλί προειδοποιητικό αυτοκόλλητο όπου θα επισημαίνεται πως έχει ενημερωθεί ο κάτοχος ώστε να αποσύρει το αυτοκίνητό του για να μην χαρακτηρισθεί εγκαταλειμμένο.

Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, τοποθετείται το νέο κόκκινο ειδοποιητήριο με το οποίο το όχημα εντός 45 ημερών θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον ιδιοκτήτη και το οποίο όμως θα συνοδεύεται και με το πρόστιμο της υπηρεσίας.

Αν και τότε δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, θα γίνεται η απόσυρσή του από τον δήμο.

Σε περίπτωση που ένα όχημα κινείται χωρίς πινακίδες ή εγκαταλείπεται στο δρόμο χωρίς πινακίδες, θα απομακρύνεται, ο δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο και θα προωθεί την περίπτωση στην τροχαία και την ΑΑΔΕ για επιβολή επιπλέον προστίμων.

Σημειώνεται ότι με τον ίδιο τρόπο για τα δίκυκλα - τρέιλερ κλπ, ισχύει το νέο πράσινο ειδοποιητήριο το οποίο θα ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του ότι, εντός 15 ημερών θα πρέπει να αποσύρει το δίκυκλο, αλλιώς περιέρχεται στην αρμοδιότητα του δήμου για την απόσυρσή του και επιβάλλεται το πρόστιμο που ισχύει για τα δίκυκλα σύμφωνα με την ΚΥΑ 1002901/2002 και τον Κανονισμό Καθαριότητας.

Το 2024, ο δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ελέγχους σε 1.233 οχήματα, εκ των οποίων 573 επισημάνθηκαν ως εγκαταλειμμένα και 172 ανακυκλώθηκαν.

