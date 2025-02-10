Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού - Ποιοι δρόμοι έχουν πρόβλημα

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε πολλούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας 

UPDATE: 10:01
κινηση κιφισος κυκλοφοριακό

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το περιστέρι ανά τμήματα. 

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις:

  • στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα,
  • στον Σκαραμαγκά
  • στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή
  • στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα 
  • στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανά τμήματα 
  • στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου
