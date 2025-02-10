Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το περιστέρι ανά τμήματα.
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις:
- στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα,
- στον Σκαραμαγκά
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
- στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή
- στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα
- στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανά τμήματα
- στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου
Πηγή: skai.gr
