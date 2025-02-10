Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το περιστέρι ανά τμήματα.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις:

στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα,

στον Σκαραμαγκά

στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου

στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα

στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανά τμήματα

στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.