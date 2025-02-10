Τηλεθεατής κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως το Σάββατο, στο δρομολόγιο του Προαστιακού Αθήνα – Κιάτο, βγήκε καπνός στο πρώτο βαγόνι και μετέφεραν τον κόσμο στα πίσω βαγόνια.

Ο Παναγιώτης Τερεζάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ μιλώντας στους «Αταίριαστους» απάντησε: «Όντως ισχύει η καταγγελία. Το περιστατικό έγινε την Παρασκευή 6:51 το πρωί στην αμαξοστοιχία 1302 στο δεύτερο βαγόνι, που είχε προορισμό το Κιάτο, από την Αθήνα. Κατά την αναφορά του συμβάντος, παρουσιάστηκε έντονη δυσοσμία καμένου υλικού στο 2ο βαγόνι. Ο μηχανοδηγός σταμάτησε το τρένο στα Λιόσια, απομόνωσε την μονάδα κλιματισμού που φαινόταν πως από κει προέρχεται η δυσοσμία αυτή, οδήγησε τους επιβάτες στα άλλα βαγόνια και συνέχισε την διαδρομή του κανονικά. Να υπενθυμίσω πως για τα θέματα των βλαβών και των τεχνικών θεμάτων συντήρησης είναι υπεύθυνη η Hellenic Train. Ο ΟΣΕ δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, ούτε συντηρεί τα τρένα. Βάσει των συμβάσεων που έχει γίνει, αυτή είναι αρμοδιότητα που έχει αναλάβει η Hellenic Train που έχει όλα τα μηχανοστάσια και αμαξοστάσια».

«Είναι συμβάντα που δεν μπορώ να πω πως δεν γινόντουσαν και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι λογικό να είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας και καλά κάνουν και ελέγχονται γιατί φανερώνονται κάποια στραβά που υπάρχουν και είναι καθήκον μας να τα διορθώνουμε», σημείωσε.

Ερωτώμενος εάν υπάρχουν προβλήματα στη συντήρηση τρένων, ο κ. Τερεζάκης ανέφερε: «Ένα σύστημα που είχε ελλιπή χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού από τα προηγούμενα 15 χρόνια, προφανώς καταλαβαίνετε πως όσο φιλότιμο και αν λέμε εμείς οι μηχανικοί, αρχίζει και έχει προβλήματα κάποια στιγμή το σύστημα. Όταν μιλάμε για συσσωρευμένα προβλήματα 15ετίας, καταλαβαίνετε πως αυτά δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε ένα μήνα, έναν χρόνο ή 1,5 χρόνο. Γίνεται με επιμονή και υπομονή».



Τι απαντά η Hellenic Train

Ακολούθως, έβγαλε ανακοίνωση και η Hellenic Train για το περιστατικό, αναφέροντας τα εξής:

«Το περασμένο Σάββατο το πρωί, 8 Φεβρουαρίου, στην αμαξοστοιχία 1302, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, διαπιστώθηκε καπνός στο 4ο βαγόνι λόγω τεχνικού ζητήματος στο σύστημα κλιματισμού. Δεν προέκυψε κανένα ζήτημα ασφαλείας, ούτε επηρεάστηκε η ομαλή πορεία του δρομολογίου.

Ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας την τεχνική βάση και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης του κλιματισμού στο συγκεκριμένο βαγόνι. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο βαγόνι και η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε την ίδια ημέρα και το τρένο τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία. Η Hellenic Train προσπαθεί πάντα να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε τεχνικό ζήτημα, ώστε να διασφαλίζει μια άνετη και ασφαλή μετακίνηση».

Πηγή: skai.gr

