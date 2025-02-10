Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος το πρωί της Κυριακής προκάλεσε αναστάτωση σε γυναικείο μοναστήρι του Ηρακλείου Κρήτης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Cretalive, συνέβη στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στην ομώνυμη γυναικεία μονή.

Ο 47χρονος φέρεται να κρατούσε στα χέρια του κουζινομάχαιρο, απειλώντας και υβρίζοντας πιστούς και ιερείς.

Στη Μονή και στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Σε βάρος του 47χρονου υποβλήθηκε μήνυση ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εξακολουθούν να τον αναζητούν.

