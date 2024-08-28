ΤΕΕ/ΤΚΜ σε Μητσοτάκη: Ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για ανάπλαση της ΔΕΘ και επέκταση του Μετρό προς δυτικά

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά και προς το αεροδρόμιο, αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του fly over, με παράλληλη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου, ζήτησε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Ηλίας Περτζινίδης, κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει της 88ης ΔΕΘ.

Επισήμανε ακόμα την ανάγκη ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένος της Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής τόσο με την ΠΑΘΕ, όσο και με το σιδηροδρομικό δίκτυο, για την προώθηση του έργου ενοποίησης του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και για την άμεση ολοκλήρωση του εγχειρήματος του τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC. Ο κ.Περτζινίδης αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη υλοποίησης έργων υποδομών και αναστηλώσεων στο Άγιον Όρος, «το οποίο αποτελεί ένα μέρος απείρου φυσικού κάλλους που συγκεντρώνει ολόκληρη την ιστορία της μοναστηριακής αρχιτεκτονικής από τον 10ο αιώνα και μετά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

