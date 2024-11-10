Εντυπωσιακά ακροβατικά, μοναδικοί ήχοι, κλειστοί ελιγμοί και άφθονα χρώματα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης εντυπωσίασαν και ενθουσίασαν δεκάδες χιλιάδες πολιτών που είδαν για πρώτη φορά τη νύμφη του Θερμαϊκού να είναι το επίκεντρο όλων των εκδηλώσεων που σχεδίασαν η ηγεσία και το προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Μία ιστορική διοργάνωση που έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Από τις 12:00 και για μια ώρα και είκοσι λεπτά, το κέντρο της πόλης, το παραλιακό μέτωπο, αλλά και κάθε μπαλκόνι με ορίζοντα τη θάλασσα κατέκλυσαν πολίτες κάθε ηλικίας. Λίγα λεπτά, μάλιστα, μετά την έλευση του μεσημεριού δεν υπήρχε σπιθαμή της παραλίας που να μην είναι γεμάτη με παρέες, οικογένειες, λάτρεις της αεροπορίας αλλά και επισκέπτες που εντυπωσιάστηκαν από το αεροπορικό θέαμα, καταχειροκροτούσαν τους ιπταμένους και δεν έφυγαν πριν ολοκληρώσουν τις διελεύσεις τους όλοι οι τύποι μαχητικών και μεταφορικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αεροσκάφη της Πολιτικής Αεροπορίας, το ιστορικό αεροσκάφος Harvard, καθώς και το φιλοξενούμενο ακροβατικό σμήνους «Egyptian Silver Stars».

Το εκπαιδευτικό δίδυμο της ΠΑ, το ταχύ τζετ εκπαιδευτικό αεροσκάφος Aermacchi Μ-346 που πέταξε με το Τ-6Α «Δαίδαλος», άνοιξαν το αεροπορικό σόου και στη συνέχεια η παραλία μετατράπηκε σε έναν δυναμικό καμβά ζωγραφικής από τις διελεύσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας με μαχητικά της Πολιτικής Αεροπορίας, τους Egyptian Silver Stars με τα 10 ευέλικτα εκπαιδευτικά jet αεροσκάφη K-8E Karakorum, τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς με όλους τους τύπους των μαχητικών της ΠΑ, το αληθοφανές, δυναμικό dogfight ανάμεσα σε αεροσκάφος Dassault Rafale F3R και F-16, την πτήση όλων των μαχητικών της ΠΑ όπως και του ΑΣΕΠΕ αεροσκάφους Erieye EMB-145 AEW&C, τα ντουέτα που απελευθέρωναν φωτοβολίδες στις κλειστές μανούβρες τους. Επίσης, το θρυλικό Harvard, που όχι μόνο εκτέλεσε το πρώτο πέρασμά του πάνω από το ελληνικό κοινό μετά από 60 χρόνια, ανακατασκευασμένο και υπερήφανο, αλλά έδωσε και ένα θέαμα διαρκείας-έκπληξη στο κοινό.

Ακολούθως, έφτασε και εκτέλεσε εικονικές προσβολές ποικιλία αεροσκαφών, ενώ πάνω από τον αστικό ιστό εμφανίστηκε το Μεμονωμένο Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων. Το αεροπορικό σόου έκλεισαν με εντυπωσιακή εμφάνιση τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair που έκαναν και επίδειξη ρίψης νερού σε χαμηλό ύψος, η διέλευση των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27 με τον επετειακό διάκοσμό τους και οι διελεύσεις σε σχηματισμό όλων των μαχητικών της ΠΑ της χώρας, περάσματα που συνοδεύτηκαν από χειροκροτήματα και χιλιάδες φωτογραφικά πλάνα και βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

