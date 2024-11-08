8 Νοεμβρίου: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

«Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει! Τιμά τους ήρωές της και συνεχίζει στον δρόμο τους, κρατώντας ελεύθερους και παντοτινά γαλάζιους τους ουρανούς μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σημερινή γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Γιορτάζουν μαζί της και όλοι οι Έλληνες γιατί ξέρουν πως την εθνική ασπίδα δεν την χτίζουν μόνο τα ατσάλινα φτερά των Rafale, των Viper F-16 και των ανίκητων F-35, που έρχονται. Όσο, κυρίως, οι ατσάλινες καρδιές όσων πετούν με το εθνόσημο στο στήθος. Σκεπάζουν, έτσι, την Ελλάδα με τη σημαία μας, αλλά και με την πίστη μας στην ασφάλεια, στην ειρήνη και στην πρόοδο. Χρόνια Πολλά!».





Πηγή: skai.gr

