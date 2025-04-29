Kατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, εντοπίστηκε χθες, Δευτέρα 28 Απριλίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του καταστήματος σε χώρο του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος όμοιων συσκευασιών με ναρκωτική ουσία σε τρίμματα, πιθανόν κάνναβη εμποτισμένη με πρόσθετες χημικές ουσίες, τύπου «ποτ πουρί».

Συγκεκριμένα, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 89 συσκευασίες, συνολικού μικτού βάρους 209,61 γραμμαρίων, οι οποίες θα αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία για περαιτέρω ανάλυση ως προς τη διακρίβωση του περιεχομένου τους.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για συναφή αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

