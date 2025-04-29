Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη την ημέρα τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΣΑ.

«Αγωνιζόμαστε για ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού. Η 1η Μάη, εκτός από ημέρα μνήμης και τιμής για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης, είναι και ημέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων», δηλώνουν οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις τους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.