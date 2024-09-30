Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030 - Eκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Ο ρόλος της επιστήμης στην προστασία των ζώων 

DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Τίτλος της εκδήλωσης "DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030".

Στην εκδήλωση εξετάζεται ο ρόλος της επιστήμης στην προστασία των ζώων από ερευνητές, νομικούς και τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Συντονίστρια είναι η διευθύντρια του Zero Stray Academy και δημοσιογράφος Σταματίνα Σταματάκου. 

Συνέδριο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φιλόζωοι ζώα συντροφιάς DNA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark