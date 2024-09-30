Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Τίτλος της εκδήλωσης "DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030".

Στην εκδήλωση εξετάζεται ο ρόλος της επιστήμης στην προστασία των ζώων από ερευνητές, νομικούς και τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Συντονίστρια είναι η διευθύντρια του Zero Stray Academy και δημοσιογράφος Σταματίνα Σταματάκου.

