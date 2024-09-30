Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε από παρέα ανηλίκων ένας 17χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τον οποίο ανάγκασαν να παραδεχθεί ότι βίασε μία 14χρονη και κατέγραψαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντα, συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του πρώην Νοσοκομείου «Παναγία».

Οι δράστες φαίνεται να παρέσυραν στο σημείο τον παθόντα, όταν μία 15χρονη, γνωστή της 14χρονης, συνεννοήθηκε μέσω social media να συναντηθούν σε πάρκο της περιοχής. Καθώς ο 17χρονος βάδιζε με την 15χρονη, τους προσέγγισε μία παρέα πέντε νεαρών ατόμων. Με χρήση βίας και απειλών οι δράστες τον ανάγκασαν να παραδεχθεί ότι βίασε τη 14χρονη καταγράφοντας με κινητό τηλέφωνο τη «ομολογία» του υποτιθέμενου βιασμού.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή όταν από το σημείο πέρασε περιπολικό της Αστυνομίας. Αφού, ο παθών κατήγγειλε το συμβάν ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ αυτών δύο 17χρονοι, η 15χρονη και ένας 18χρονος. Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, σε αντίθεση με τον 18χρονο που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμη άτομα, άγνωστων στοιχείων ταυτότητας. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε στο αυτόφωρο διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αδύναμων προσώπων, κατά συναυτουργία, και παράνομη βία. Για τους ανήλικους η δικογραφία διαχωρίστηκε και η δίωξη αφορά τα ίδια αδικήματα και επιπλέον για παραβίαση προσωπικών δεδομένων (κατά περίπτωση).

