Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελέας εις βάρος του 34χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι κλώτσησε και πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα γατάκι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το τετράποδο να χάσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για φόνο ζώου και για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της αγοράς και κατοχής, επειδή βρέθηκε στο σπίτι του ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη βάρους 76,33 γραμ.), όπως επίσης για οπλοκατοχή (αναδιπλούμενο μαχαίρι). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.

Εκτός από τη ναρκωτική ουσία και το μαχαίρι, στο σπίτι του βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ και μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

