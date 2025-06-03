Συνελήφθη ένας 34χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, για το σοκαριστικό περιστατικό βασανισμού και θανάτωσης μιας γάτας.

Ο 34χρονος έχει καταγράφει σε βίντεο να κλωτσάει ένα γατάκι, που χάνει τις αισθήσεις του και στη συνέχεια ο ίδιος περνάει από πάνω από το ζώο με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα της Τρίτης (3/6).

Ο Δήμος Καλαμαριάς εξέφρασε μέσω ανακοίνωσής του, την οργή του για το συγκεκριμένο περιστατικό βασανισμού και θανάτωσης ζώου, τονίζοντας πως «Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας» και πως «Ο σεβασμός στη ζωή είναι αξία αδιαπραγμάτευτη».

«Το σοκαριστικό περιστατικό βασανισμού και θανάτωσης ζώου στην Καλαμαριά, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μας εξοργίζει βαθιά και προσβάλλει τον πολιτισμό της πόλης μας.

Ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε την οργή μας για αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Η Καλαμαριά είναι μια πόλη που αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε πλάσματος στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια.

Καλούμε τις αρχές να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη και να εφαρμοστεί ο νόμος στην πληρότητά του, όπως προβλέπει η αυστηρή νομοθεσία για την κακοποίηση ζώων.

Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.

Ο σεβασμός στη ζωή είναι αξία αδιαπραγμάτευτη.»

